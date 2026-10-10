La economía bonaerense acumuló dos trimestres de caída y crece la preocupación por la actividad nacional

La actividad provincial retrocedió 1,6% en el tercer trimestre, luego de una baja del 0,4% en el segundo, según las estimaciones de Pulso PBA, el indicador del Banco Provincia. En septiembre también registró una caída mensual e interanual. A nivel nacional, los datos del INDEC y las proyecciones privadas alimentan el debate sobre una posible recesión.

La economía de la provincia de Buenos Aires acumuló dos trimestres consecutivos de contracción y encendió nuevas señales de alerta sobre la evolución de la actividad económica. De acuerdo con las estimaciones de Pulso PBA, el indicador elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, la actividad cayó 0,4% en el segundo trimestre de 2026 y retrocedió otro 1,6% en el tercero, en ambos casos respecto del trimestre anterior.

El último relevamiento también mostró que durante septiembre la actividad bonaerense disminuyó 1,2% frente a agosto y 0,9% en la comparación interanual. Los resultados profundizan el escenario de debilidad económica que ya se había observado en los meses anteriores.

El informe correspondiente a agosto había registrado una caída mensual del 2,3% y un retroceso interanual del 1,1%. En ese momento, Pulso PBA estimaba que la actividad provincial se encontraba un 2,9% por debajo del nivel de diciembre de 2025. La actualización de septiembre situó esa diferencia en el 2,1%, aunque el balance del año continuó mostrando una evolución desfavorable.

Entre enero y septiembre, la actividad acumuló una contracción promedio del 0,3% respecto del mismo período de 2025, según el relevamiento del Banco Provincia.

La posible recesión nacional, bajo la lupa

La evolución de la economía bonaerense se suma al debate sobre el desempeño de la actividad a nivel nacional. En julio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró una caída del 2,9% respecto del mes anterior, una de las contracciones mensuales más pronunciadas desde la pandemia.

A partir de ese resultado, economistas y consultoras privadas advirtieron sobre la posibilidad de que la economía argentina también haya atravesado una recesión técnica durante el tercer trimestre, una situación que se configura cuando el Producto Interno Bruto (PIB) registra caídas durante dos trimestres consecutivos.

Sin embargo, el resultado mensual de julio no alcanza por sí solo para confirmar ese escenario. Para establecer si hubo una contracción trimestral a nivel nacional es necesario contar con los datos correspondientes al período completo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó las conclusiones que se extraen de las variaciones mensuales desestacionalizadas del INDEC. Según planteó, la volatilidad de esos registros puede generar distorsiones al momento de interpretar la evolución de la economía y su impacto sobre la actividad cotidiana.

En ese contexto, los datos bonaerenses aportan una señal adicional sobre la marcha de la economía, aunque no constituyen por sí mismos una confirmación de lo ocurrido en el conjunto del país.

Qué sectores cayeron y cuáles crecieron

El comportamiento de la actividad provincial durante septiembre presentó diferencias importantes entre sectores. La industria manufacturera encabezó las principales incidencias negativas, con una caída interanual del 2,1%.

También retrocedieron el comercio, un 3,5%, y el transporte y las comunicaciones, con una baja del 2,3%. La intermediación financiera mostró la mayor contracción relativa entre los sectores mencionados en el informe: cayó un 8,3% interanual y acumuló tres meses consecutivos de resultados negativos.

En sentido contrario, el sector agropecuario registró un crecimiento interanual del 3,5% y volvió a actuar como uno de los principales sostenes de la actividad provincial. La pesca avanzó un 19,7%, mientras que la explotación de minas y canteras creció un 12,4% respecto de septiembre de 2025.

La comparación con agosto muestra algunos cambios en la dinámica sectorial. En ese mes, el agro había caído un 8,3% interanual, mientras que el comercio retrocedió un 2,6% y hoteles y restaurantes registraron una baja del 6%. En contrapartida, la construcción creció un 6,5% y la industria manufacturera avanzó un 0,5%.

Los datos reflejan una evolución heterogénea de la economía bonaerense, con actividades que mantienen tasas de crecimiento positivas y otras que continúan afectadas por la contracción.

Cómo funciona Pulso PBA

Pulso PBA es un indicador desarrollado por el Banco Provincia para seguir la evolución semanal de la actividad económica bonaerense. Utiliza modelos de inteligencia artificial y redes neuronales que procesan información de aproximadamente 1.200 variables de frecuencia diaria.

Su objetivo es anticipar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMA-PBA), cuyo dato oficial se publica con un rezago mayor. Por ese motivo, Pulso PBA permite contar con estimaciones más recientes, aunque sus resultados deben distinguirse de las estadísticas oficiales definitivas.

El Banco Provincia presenta la herramienta como un complemento del EMAE nacional, capaz de aportar información de mayor frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país.

Con dos trimestres consecutivos de contracción estimada en Buenos Aires y señales de retroceso en sectores relevantes, la evolución de los próximos indicadores será clave para determinar si la debilidad de la actividad se profundiza y en qué medida el escenario provincial coincide con el comportamiento de la economía nacional.