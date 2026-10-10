Detuvieron en Olavarría a un hombre condenado a seis años y medio de prisión por delitos sexuales

Un hombre de 26 años fue detenido en Olavarría por orden del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, en el marco de una causa por captación de un menor mediante medios tecnológicos con fines sexuales y abuso sexual con acceso carnal.

Deberá cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.

La detención se concretó el 7 de octubre, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Aguilar al 600, en Olavarría, luego de que el Tribunal interviniente dispusiera hacer efectiva la medida.

Según la información oficial, personal policial realizó tareas de vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio y logró concretar la detención de Sebastián Kevin Aguilar, de 26 años.

La causa tramita bajo la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, a cargo del juez Martín Céspedes, y está caratulada como captación de un menor de edad por medios tecnológicos con fines sexuales y abuso sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, en concurso real.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. De acuerdo con el parte oficial, deberá cumplir una condena de seis años y seis meses de prisión efectiva.