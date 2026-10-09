Delia Esther Mackey viuda de Paz (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 9 de octubre de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijas: Lucrecia Esther y Elina Soledad Paz; sus hijos políticos: Gabriel Osvaldo Di Mateo; sus nietos: Matheo y Aldana Viccicontte Paz; su hermana: Liliana Lucía Mackey. Velatorio: Sin velatorio. Responso: Sin responso. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Barrio en el que vivía: AOMA. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.