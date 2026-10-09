Katopodis: “Me gustaría conducir los destinos de esta provincia”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires blanqueó sus aspiraciones de suceder a Axel Kicillof en 2027 y reclamó que el peronismo defina sus candidaturas mediante elecciones primarias abiertas.

Gabriel Katopodis confirmó que quiere competir por la Gobernación bonaerense y se sumó formalmente a la lista de dirigentes peronistas que se proyectan para suceder a Axel Kicillof en 2027.

“Por supuesto que me gustaría conducir los destinos de esta provincia”, afirmó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense en diálogo con Radio Brisas, donde también expresó su confianza para asumir el desafío.

“Me siento con la confianza suficiente para encarar todos los cambios y darle continuidad a lo que está haciendo Axel”, sostuvo Katopodis, quien integra el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que lidera el actual gobernador.

Además de confirmar sus aspiraciones, el funcionario se pronunció a favor de que el peronismo resuelva sus candidaturas mediante elecciones primarias. “Los tiene que elegir la gente. Tiene que haber PASO”, afirmó.

La interna peronista y los nombres para 2027

La definición de Katopodis se suma a los movimientos que comienzan a delinear la disputa por la sucesión de Kicillof. Dentro del MDF también aparecen el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak.

En ese escenario, Katopodis aparece como uno de los dirigentes con proyección dentro del espacio del gobernador.

Por su parte, en La Cámpora se menciona a Mayra Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes, mientras que entre los intendentes peronistas también figura Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas.

La lista de posibles aspirantes se completa con Juan Andreotti, intendente de San Fernando vinculado al Frente Renovador, y Federico Achával, jefe comunal de Pilar e integrante de la Liga de Intendentes.

Con la mirada puesta en 2027, el planteo de Katopodis combina una aspiración personal explícita con una definición sobre el mecanismo para resolver la disputa interna: que sean los votantes quienes elijan a los candidatos del peronismo.