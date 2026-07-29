El Municipio cambia el sistema de mantenimiento del alumbrado público: Coopelectric cobrará por reparaciones realizadas

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha un nuevo esquema para el mantenimiento del alumbrado público del Partido, tras firmar un convenio con Coopelectric que comenzó a regir el pasado 1° de julio y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2027.

El acuerdo introduce modificaciones de fondo tanto en el control del servicio como en el sistema de remuneración de la cooperativa. El objetivo, según se informó oficialmente, es mejorar los tiempos de respuesta ante los reclamos y establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar el trabajo realizado.

Uno de los cambios más importantes es que Coopelectric dejará de percibir un monto fijo mensual calculado sobre su estructura de costos. En adelante, el Municipio abonará el servicio por cada reclamo resuelto y por cada luminaria efectivamente reparada, vinculando el pago al trabajo concretado.

Además, el convenio fija plazos específicos para atender los distintos tipos de reclamos. Los cortes de alumbrado que afecten sectores completos —como barrios, parques o manzanas enteras— deberán resolverse con carácter prioritario y en un plazo máximo de 24 horas, salvo aquellos casos que requieran una obra de mayor complejidad.

El nuevo sistema también incorpora un régimen de control que, de acuerdo con el Ejecutivo municipal, no existía hasta ahora. Cada mes se evaluará el tiempo promedio de resolución de los reclamos y, si los plazos acordados no se cumplen, podrán aplicarse apercibimientos, multas económicas e incluso la rescisión del contrato en caso de incumplimientos graves o reiterados.

Si bien este convenio tiene un perfil eminentemente operativo, también representa un dato político. En los últimos meses la relación entre el Municipio y Coopelectric atravesó momentos de fuerte tensión, especialmente tras la sanción impuesta por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y los cuestionamientos públicos por distintos aspectos de la prestación del servicio. En ese contexto, este acuerdo constituye la primera acción conjunta entre ambas partes que se visibiliza públicamente desde aquellos episodios, aunque el convenio se circunscribe exclusivamente al mantenimiento del alumbrado público.

El mantenimiento del alumbrado es uno de los reclamos que con mayor frecuencia realizan vecinos de distintos barrios de Olavarría. Con este nuevo esquema, el Municipio apuesta a contar con mayores herramientas para controlar el cumplimiento del servicio y asociar el pago de los recursos públicos a las tareas efectivamente realizadas.

Canales para realizar reclamos

Los vecinos pueden efectuar reclamos por fallas en el alumbrado público durante las 24 horas a través de Coopelectric, llamando al 412305, mediante WhatsApp al 2284-230707 o enviando un SMS al 15-680000, indicando el número de suministro y el domicilio afectado.

También continúan habilitados la línea 147 de Atención Ciudadana y el sistema de reclamos disponible en el sitio web oficial del Municipio.