LLA: «Ajustar sobre los pobres y no sobre la política es la verdadera cara de la gestión de Kicillof»

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires (LLA PBA) volvió a reclamar explicaciones al Gobierno de Axel Kicillof, luego de que se oficializara la prórroga de la suspensión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense). Éste permanecerá interrumpido hasta el 31 de enero de 2027, según la resolución firmada en las últimas horas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La decisión confirma las “dudas” que motivaron el pedido de informes presentado oportunamente por el bloque de senadores de La Libertad Avanza, mediante el cual “se solicitó conocer los fundamentos de la suspensión, la cantidad de beneficiarios alcanzados, el impacto presupuestario y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia alimentaria de las familias afectadas”, según un comunicado de LLA PBA.

Luego de esta nueva resolución, diputados y senadores de LLA presentarán un nuevo pedido de informes de manera conjunta en las dos Cámaras.

“La verdadera cara de la gestión”

Sobre la situación generada por la decisión, el titular de LLA PBA y diputado nacional, Sebastián Pareja, aseguró: “Esta es la verdadera cara de la gestión de Kicillof, que prefiere quitarle comida a los bonaerenses en lugar de reducir privilegios a la política. Suspenden un programa que representa una contención alimentaria básica para más de dos millones de familias bonaerenses y los dejan de un día para el otro sin opciones y sin alternativas. Mientras el Gobierno nacional trabaja todos los días para solucionar el desastre que dejaron décadas de populismo, bajar la inflación y reducir la pobreza, en la provincia hacen exactamente lo contrario”.

En tanto, Carlos Curestis, jefe del bloque libertario del Senado, sostuvo que «la Provincia no puede suspender un programa alimentario que alcanza a millones de bonaerenses sin explicar por qué lo hace ni qué alternativa les ofrece a las familias. Kicillof tiene la obligación de rendir cuentas. Mientras la crisis social se profundiza, el Gobierno vuelve a elegir el silencio antes que la transparencia.»

«La suspensión del Programa MESA demuestra la mentira del modelo del gobernador de Axel Kicillof que se llena la boca hablando de ‘justicia social’ y de un ‘Estado presente’, le cortan la asistencia alimentaria a los bonaerenses durante seis meses porque quebraron la provincia para financiar su aparato político», concluyó el diputado bonaerense de LLA Juanes Osaba.