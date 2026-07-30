Municipio implementa moratoria para todos los tributos a sectores productivos

Incluye el impuesto a la piedra

La Municipalidad de Olavarría pondrá en marcha en los próximos días un Plan de Facilidades de Pago que estará vigente durante los meses de agosto y septiembre de 2026. El intendente Maximiliano Wesner confirmó que el esquema alcanzará a todos los tributos municipales, incluyendo el impuesto a la piedra, para deudas vencidas anteriores al 30 de junio de 2026.

La medida surge como una iniciativa del Ejecutivo municipal que fue presentada previamente en un encuentro con representantes del PIO, la Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Cámara Empresaria, junto a funcionarios de las áreas de Economía y Hacienda y Desarrollo Económico y Productivo.

La inscripción se realizará a través de la plataforma MiOlava hasta el 30 de septiembre de 2026.

Las opciones de quita de intereses acordadas son las siguientes:

Pago único: 100% de quita en intereses para deudas vencidas hasta el 31/12/2025, y 70% para deudas del año en curso hasta el 30/06/2026. 2 cuotas: 60% de quita de intereses. De 3 a 8 cuotas: 50% de quita de intereses. De 9 a 12 cuotas: 40% de quita de intereses. De 13 a 24 cuotas: 30% de quita de intereses.