La orquesta sinfónica municipal realizará un concierto didáctico en el teatro municipal

La Subsecretaría de Cultura municipal organiza un concierto didáctico a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, programado para el lunes 10 de agosto en el Teatro Municipal. La propuesta está dirigida a estudiantes de sala de 5 de nivel inicial y del primer ciclo de educación primaria.

Para participar, las instituciones educativas deben realizar una inscripción previa desde el 30 de julio hasta el 6 de agosto a través de un formulario digital habilitado por la comuna.

El evento contará con dos funciones, programadas a las 10:00 y a las 14:00. El eje temático de esta edición será la música representativa de diferentes países, abarcando obras de Europa (como Italia, Francia y Austria) y de América (Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Uruguay, Brasil y Argentina).

Esta iniciativa, impulsada originalmente por el maestro Mario Patané, busca acercar al público escolar al funcionamiento de una orquesta sinfónica, las familias de instrumentos que la integran y los diversos géneros musicales que interpreta.

La Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané” fue creada en 1961 bajo la gestión del entonces intendente Carlos Víctor Portarrieu. A lo largo de su trayectoria ha ofrecido más de 600 presentaciones en Olavarría, la región y países limítrofes.