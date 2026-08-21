Emocionante egreso de residentes en el Hospital Municipal

Imágenes Mauricio Latorre

Con un salón Rivadavia repleto de autoridades, profesionales de la salud, familiares y allegados, se llevó a cabo un emotivo acto de entrega de diplomas a los profesionales que culminaron con éxito su formación de residencia en el Hospital Municipal «Dr. Héctor Miguel Cura». La jornada marcó la culminación de cuatro años de intenso trabajo, capacitación y compromiso académico y práctico dentro del marco del Sistema Provincial de Residencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Olavarría.

El encuentro estuvo cargado de sentimientos, recuerdos y vivencias compartidas a lo largo del proceso instructivo en las diversas disciplinas. Durante la ceremonia, una médica residente brindó unas palabras de despedida en representación de sus compañeros, seguidas por el mensaje de agradecimiento de la Dra. María Florencia Marengo, coordinadora del Comité de Docencia e Investigación (CODEI).

La jornada contó con la presencia de autoridades institucionales del Municipio de Olavarría, encabezadas por el intendente Maximiliano Wesner; el subsecretario de Dirección Médica, Dr. Fernando Ali; la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Victoria Nogal; el subsecretario de Recursos Humanos en Salud, Alex Herrera; la subsecretaria de Administración en Salud, María Emilia Castro; la directora de Enfermería, Lic. Gabriela Piccart; la coordinadora de Enfermería de APS, Julieta Escudero; la directora de Cuidados, Dra. Fátima Gorosito; y la directora del CODEI, Dra. Florencia Marengo.

Por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, asistieron el decano Gustavo Otegui y la vicedecana Melina Barbero. En representación de la Región Sanitaria IX, estuvieron presentes el director de la Región Sanitaria, Lic. Ramiro Borzi; el director de Capacitación, Sergio Moreno; la responsable regional de Residencias, Dra. Diana Czerniecki; la pedagoga regional, Lic. Gladys Torchio; y la administrativa Sonia Di Loretto.

Entrega de diplomas a residentes egresados

Tocoginecología: Estefanía Peña (recibió de su pareja Benjamín Peratz y su hija Catalina).

Estefanía Peña (recibió de su pareja Benjamín Peratz y su hija Catalina). Cardiología: Aldana Rodríguez Wagner (recibió del Dr. Giorgio Adrián) y Federico Nicolás Galarza Julianelli (recibió de su esposa Florencia Cassano y su hijo Bruno).

Aldana Rodríguez Wagner (recibió del Dr. Giorgio Adrián) y Federico Nicolás Galarza Julianelli (recibió de su esposa Florencia Cassano y su hijo Bruno). Medicina General: Raisa Guerra Barrueta (recibió de sus papás Isabel Barreta y José Luis Guerra) y Cintia Gabriela Lastra Vailati (recibió de la Dra. Juliana Hernández).

Raisa Guerra Barrueta (recibió de sus papás Isabel Barreta y José Luis Guerra) y Cintia Gabriela Lastra Vailati (recibió de la Dra. Juliana Hernández). Pediatría: Ornella Barone (recibió de la Dra. Catalina Prieto).

Ornella Barone (recibió de la Dra. Catalina Prieto). Cirugía General: Evelyn Yael Stanek (recibió de la Dra. Ignacia Duffau) y Nataly Ayelen Gadea (recibió de la Dra. Ignacia Duffau).

Evelyn Yael Stanek (recibió de la Dra. Ignacia Duffau) y Nataly Ayelen Gadea (recibió de la Dra. Ignacia Duffau). Clínica Médica: Paula Dueñas Díaz (recibió de su mamá Liliana Díaz), Mariana Rubio Cánepa (recibió de sus papás Patricia y Eugenio) y Marcos Lucio Schepis (recibió de Miriam Lavat).

Paula Dueñas Díaz (recibió de su mamá Liliana Díaz), Mariana Rubio Cánepa (recibió de sus papás Patricia y Eugenio) y Marcos Lucio Schepis (recibió de Miriam Lavat). Ortopedia y Traumatología: Fiama Genesis Poblete Campos (recibió de su esposa Melisa Sequi) y Ezequiel Alejandro Ramírez (recibió de su mamá María Sciutto).

Fiama Genesis Poblete Campos (recibió de su esposa Melisa Sequi) y Ezequiel Alejandro Ramírez (recibió de su mamá María Sciutto). Diagnóstico por Imágenes: Delfina Peña Renedo (recibió de Melisa Enriquez).

El tramo final del encuentro estuvo dedicado al reconocimiento de aquellos profesionales que asumieron responsabilidades adicionales durante la instrucción. En este marco, se entregaron las distinciones a los jefes de residentes salientes: María Emilia Morilla en Clínica Médica (recibió de la Dra. Miriam Lavat); Micaela Pané en Tocoginecología (recibió del Dr. Ramiro Aramburu); Emilia Zabalza en Diagnóstico por Imágenes (recibió de la Dra. Estefanía Precci); y Facundo Umérrez en Medicina General (recibió de su mamá Mónica Inés Crespo y Melisa Gómez). Por su parte, Santiago Olguín (Cirugía General) y Luciana Marinangelli (Diagnóstico por Imágenes) no estuvieron presentes durante la ceremonia.