Volvió el Cine Teatro Municipal

Con el ciclo «Cine Agenda», el Teatro Municipal volvió a funcionar como sala de cine regular

Ante un buen marco de público, el Municipio de Olavarría dio inicio al ciclo “Cine Agenda” en el Teatro Municipal. La iniciativa contempla proyecciones mensuales entre los meses de agosto y noviembre, marcando el regreso de las exhibiciones cinematográficas a la sala de manera regular.

Desde hace aproximadamente dos décadas no se proyectaban películas en el lugar por fuera de eventos puntuales como la Muestra de Cine Nacional “Lucas Demare”, el Encuentro de Cine Latinoamericano, Cine en Vacaciones y el Festival de Cine Latinoamericano (FELCO).

Durante la apertura de la propuesta se proyectó el largometraje “La mujer sin cabeza” (2008), escrito y dirigido por Lucrecia Martel. En el inicio de la jornada, el director del Teatro Municipal, Mauricio Gogorza, celebró la posibilidad de «reabrir la sala como sala de cine» y remarcó que las anteriores experiencias «se venían dando bajo algún festival o ciclo especial, pero hoy lo abrimos con el placer simplemente de ver cine».

Gogorza agradeció el acompañamiento de la subsecretaria de cultura, Sofía Arévalo, y de Sebastián Magallanes, quien acercó la iniciativa. Además, confirmó que si bien «este año quedó medio desfasadito porque ya estaba armada la agenda», la actividad se mantendrá fija «desde agosto a noviembre».

A su turno, Sebastián Magallanes contextualizó la iniciativa al señalar que «no puede ser que el teatro no esté activo como sala de cine durante las semanas para pasar diferentes tipos de películas, más allá del festival que realizamos». En relación con el perfil de las obras elegidas, explicó que la intención es «que tengan una búsqueda que vaya más allá de lo que por ahí estamos acostumbrados a ver o romper un poco con este paradigma de plataformas, que empecemos a ver otro tipo de películas y a encontrarnos con otras historias».

Respecto al filme elegido para la primera función, Magallanes destacó a la realizadora salteña: «Lucrecia Martel es una directora excelente que tiene una voz propia en su cine, con historias movilizantes que invitan a la reflexión y comprometen al espectador». Asimismo, subrayó que «en este tipo de películas se busca jugar con la duda, la intriga, el misterio, lo no dicho y el silencio», haciendo especial énfasis en el diseño sonoro de la producción.

Sobre la experiencia del espacio, el organizador consideró que «es casi un hecho de resistencia estar acá, venir al cine, ocupar una sala, dejar la comodidad de nuestras casas y acercarnos a ver cine en comunidad». También adelantó que la propuesta incluirá proyecciones que abarcarán desde clásicos hasta títulos del neorrealismo o suspenso, y que en futuras funciones se sumarán realizadores o intérpretes: «La idea es que la interacción no solo sea con la obra en pantalla, sino también con sus protagonistas y las personas detrás de cada película».

En esa línea, recordó los orígenes del edificio al señalar que «esta sala se inaugura en 1940 con el nombre de Cine Teatro Municipal, o sea que volver a funcionar como cine es hacerle honor nuevamente a este espacio con el nombre con el que se lo inauguró».

Las siguientes citas del ciclo se llevarán a cabo los últimos jueves de cada mes. Quienes deseen asistir a las próximas funciones deberán inscribirse previamente a través de MiOlava, la plataforma municipal para gestión de trámites y servicios.