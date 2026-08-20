La Facultad de Agronomía de la UNICEN participó de la reunión nacional de AUDEAS
La decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Ing. Agr. (Mag.) Liliana Monterroso, y el secretario Académico, Ing. Agr. (Mag.) Emiliano David, participaron de la II Reunión Nacional de la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (AUDEAS).
El encuentro se realizó los días 13 y 14 de agosto en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), con la participación de autoridades de distintas instituciones vinculadas a la educación agropecuaria superior.
La apertura estuvo encabezada por el presidente de AUDEAS y decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge Dutto, y el decano de la unidad académica anfitriona, Néstor Urretabizkaya. También participaron el rector de la UNLZ, Diego Molea, y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
Durante las jornadas se llevaron adelante reuniones de decanos y secretarios académicos, en las que se abordaron distintos aspectos vinculados con el presente y el futuro de la formación universitaria en el sector agropecuario.
Entre los principales temas estuvieron los procesos de acreditación de carreras, la transformación digital y pedagógica y el uso de la inteligencia artificial en la educación superior.
Por su parte, el ministro Javier Rodríguez presentó distintas posibilidades de articulación relacionadas con la ciencia y la tecnología aplicada al ámbito agropecuario.
La agenda incluyó además una recorrida por los laboratorios de biotecnología, los campos experimentales y el histórico Instituto Santa Catalina, un espacio de particular relevancia para la educación agropecuaria argentina.
En ese establecimiento, el 6 de agosto de 1883, se inició la enseñanza superior en ciencias agronómicas y veterinarias. Allí se graduaron en 1887 los primeros 10 ingenieros agrónomos y tres médicos veterinarios del país.
El encuentro contó también con la presencia de instituciones vinculadas al sector, lo que permitió generar un espacio de intercambio y analizar posibles articulaciones estratégicas para el mediano y largo plazo.
AUDEAS reúne a decanos y decanas de las Facultades de Agronomía y Ciencias Agrarias de la Argentina y tiene, entre sus objetivos, coordinar la planificación y el desarrollo de la enseñanza agropecuaria y forestal superior, además de intervenir en el análisis de políticas educativas y cuestiones relacionadas con la organización, planificación y administración de la enseñanza.