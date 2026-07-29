CoNverSo | «Nunca pensé en el beneficio, me gusta crear trabajo y nuevas cosas para Olavarría»

«Cuando uno hace las cosas solamente pensando en ganar plata, se equivoca. A mí siempre me gustó crear trabajo y nuevas cosas para Olavarría.» Esa frase resume la manera en que César Demetrio Benigni entiende la actividad empresarial y atraviesa buena parte del episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

A lo largo de la charla, Benigni repasa los distintos emprendimientos que impulsó desde su llegada a Olavarría en 1981 y sostiene que cada uno nació como un nuevo desafío, más que como una búsqueda de rentabilidad.

«Nunca pensé en el beneficio. Siempre me gustó crear trabajo y nuevas cosas para Olavarría. Si uno hace las cosas bien, el beneficio llega después.»

Su recorrido comenzó con la distribución de productos lácteos Gándara, pero con el paso de los años fue ampliando sus horizontes comerciales, incorporando nuevos proyectos y apostando a actividades muy diferentes entre sí.

«Empezamos con la distribución, después fueron apareciendo otras oportunidades y siempre traté de ir incorporando nuevos desafíos. Nunca me gustó quedarme quieto.»

Entre esos desafíos aparece la recuperación de Aitala , la emblemática fábrica olavarriense de pastas, un proyecto que asumió con la convicción de preservar una marca profundamente ligada a la identidad de la ciudad.

«Aitala no podía desaparecer. Es una marca muy querida por los olavarrienses y entendimos que había que hacer el esfuerzo para mantenerla.»

A esa experiencia se sumaron la actividad hotelera y otros emprendimientos comerciales, siempre bajo una misma premisa: generar empleo y apostar al crecimiento de Olavarría.

«Cada vez que apareció una posibilidad la analizamos pensando en si podía servir para seguir creciendo y generar más trabajo. Esa fue siempre nuestra forma de pensar.»

Durante la entrevista, Benigni también reflexiona sobre el rol del empresario en la comunidad y sostiene que cada proyecto implica una responsabilidad que va mucho más allá del resultado económico.

La entrevista completa con César Demetrio Benigni está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, donde puede verse el episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.