Olga Noemí Matos de Grunewald (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el 30 de julio de 2026, a los 75 años de edad. Su esposo José María Grunewald; sus hijos Vanesa, Mauricio y José Luis; sus hijos políticos Marcelo Giangreco, Mariana Fernández y Bárbara Mansilla; sus nietos María Eugenia, Sebastián, Tomás y Giovanni; demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos serán velados en la sala «D» de España 2942, que será habilitada el viernes 31 de julio, de 8:00 a 12:00 horas, sin responso. La inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar.

Vecina del barrio Sarmiento, había nacido en Olavarría y era jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.