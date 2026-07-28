Carlos Alberto Bascones «Carlitos» – «Flaco» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 28 de julio de 2026 a los 79 años. Su esposa Susana Vigneau; sus hijos Juan Ignacio, Luciano y Alejandro Bascones; sus hijas políticas Daniela Rodríguez y Natalia Rau; sus nietos Josefina, Faustino, Malena y Catalina; su hermano Roque; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D». Comienza a las 16:00 horas, cierra a las 21:00 horas y reabre en horario a confirmar. Sin responso. La cremación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Carlos Alberto Bascones era vecino del barrio San Vicente, nacido en Córdoba y se encontraba jubilado.

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