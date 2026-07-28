Colegios privados bonaerenses: autorizan un aumento de cuotas para agosto y septiembre

La Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo esquema de actualización de los aranceles para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aporte estatal. La medida contempla incrementos del 5,5% en agosto y del 2,5% en septiembre, lo que representa una suba acumulada del 8,1% en el bimestre.

La información fue difundida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), luego de la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios por parte de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Según precisó la entidad, los nuevos valores buscan acompañar parte de los costos de funcionamiento que afrontan las instituciones, aunque consideran que el incremento continúa siendo insuficiente frente al escenario económico actual.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, sostuvo que la actualización «no permite a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones».

En ese sentido, explicó que los colegios deben absorber con recursos propios distintos incrementos vinculados a salarios, mantenimiento de los edificios escolares y otros gastos operativos. Además, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector por la morosidad en el pago de las cuotas, la reducción de la matrícula asociada al descenso de la natalidad y los desfasajes financieros generados cuando los aumentos salariales no son acompañados en tiempo y forma por la autorización para actualizar los aranceles.

Desde AIEPA señalaron además que mantienen un diálogo permanente con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones para buscar soluciones que permitan sostener la actividad de los establecimientos privados.

«Estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido», indicaron desde la entidad.

Cuotas máximas autorizadas

Estos son los montos máximos que podrán cobrar los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal en la Provincia de Buenos Aires, según el nivel de enseñanza y el porcentaje de subvención que reciben. (A continuación, incorporar el cuadro oficial con los valores correspondientes).