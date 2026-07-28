Ludopatía: Advierten que las búsquedas de apuestas online crecieron un 6.200% durante la final entre Argentina y España

Un informe del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre un fuerte crecimiento de las búsquedas vinculadas a plataformas de apuestas online durante el Mundial de Fútbol 2026. La investigación, encabezada por el defensor del Pueblo Adjunto bonaerense Walter Martello, detectó que durante la final entre Argentina y España las consultas relacionadas con sitios de apuestas registraron un incremento estimado del 6.200%, en un contexto marcado por la expansión del juego digital y la publicidad asociada al evento deportivo.

El trabajo fue elaborado a partir de datos de Google Trends, que mide el comportamiento de las búsquedas en Internet mediante una escala de 0 a 100, donde 100 representa el máximo nivel de interés registrado para un término determinado. Según el estudio, el Mundial no solo movilizó a millones de personas por el aspecto deportivo, sino que también se convirtió en un escenario de alta exposición para las plataformas de apuestas online.

Uno de los datos más relevantes indica que, durante el partido frente a Inglaterra, las consultas digitales relacionadas con apuestas aumentaron un 4.850%, mientras que en la final ante España el impacto fue aún mayor. Además, la búsqueda específica «apuestas argentina españa» registró un crecimiento del 700%, alcanzando el máximo nivel de interés en la previa y el comienzo del encuentro.

Las pausas del partido, un momento clave

El informe sostiene que las pausas de hidratación fueron aprovechadas por las plataformas de apuestas para captar nuevos usuarios. Durante esos intervalos, el comportamiento de los espectadores mostró un incremento en el uso del teléfono celular y una mayor exposición a la publicidad de las denominadas «apuestas en vivo», lo que impulsó un crecimiento significativo de las búsquedas relacionadas con esa modalidad.

Paralelamente, las consultas sobre estadísticas comparativas para realizar apuestas en tiempo real crecieron un 2.100%, un comportamiento que, según la investigación, refleja la búsqueda acelerada de información para justificar decisiones de juego bajo presión.

Detectaron un ingreso masivo de nuevos apostadores

Otro de los indicadores analizados fue el denominado «Índice de Error» (Typos), utilizado para identificar el ingreso de usuarios sin experiencia previa en plataformas de apuestas.

El estudio detectó fuertes aumentos en búsquedas con errores de escritura de marcas vinculadas al juego online, como «betplay» (+4.000%), «betno» (+2.800%) y «betqno» (+110%). Para los investigadores, este fenómeno demuestra que muchas personas reaccionaron de manera impulsiva frente a la publicidad, incluso sin conocer correctamente las plataformas a las que intentaban ingresar.

El informe advierte además que este comportamiento incrementa el riesgo de que usuarios inexpertos terminen accediendo a sitios fraudulentos o no regulados.

Del fútbol al casino online

La investigación también identificó un cambio en los hábitos de consumo una vez finalizados los partidos. Tras la derrota argentina en la final, mientras el interés por las apuestas deportivas cayó rápidamente, las búsquedas relacionadas con casinos online pasaron de 14 a 52 puntos en apenas cuatro horas y alcanzaron un pico de 76 puntos durante la madrugada siguiente.

Según el Observatorio, este comportamiento evidencia que las plataformas logran retener a los usuarios más allá del evento deportivo, trasladando la actividad desde las apuestas sobre el partido hacia otros juegos de azar disponibles en línea.

Una advertencia sobre la ludopatía

Entre las principales conclusiones, el informe señala que las búsquedas de «juegos que más pagan» aumentaron un 350%, un dato que, para los investigadores, refleja un cambio en la percepción del juego: deja de ser visto únicamente como entretenimiento y comienza a aparecer como una posible salida económica frente a la crisis.

En ese marco, el trabajo cuestiona la falta de avances en la legislación nacional para prevenir la ludopatía. Recuerda que el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados continúa sin tratamiento definitivo en el Senado. De haberse aprobado, habría incorporado restricciones a la publicidad de las apuestas, controles biométricos para impedir el acceso de menores y la prohibición de promociones destinadas a captar nuevos usuarios.

Finalmente, la investigación advierte que el crecimiento sostenido del mercado de las apuestas online, combinado con la falta de regulación y la sofisticación de las estrategias de captación digital, representa un desafío para la salud pública y la prevención de las adicciones, especialmente entre adolescentes y jóvenes.