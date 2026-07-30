Inseguridad: motochorros asaltaron a una adolescente de 12 años en Pueblo Nuevo

Una adolescente de 12 años fue víctima de un robo en la noche del miércoles en el barrio Pueblo Nuevo, en un hecho que volvió a generar preocupación entre los vecinos por la modalidad utilizada.

De acuerdo con el relato difundido por allegados de la menor, el episodio ocurrió alrededor de las 20:30 sobre Coronel Suárez al 1700, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta negra de 110 cc la interceptaron y le arrebataron el teléfono celular.

El dispositivo sustraído es un iPhone 13. Sin embargo, quienes dieron a conocer el hecho remarcaron que el mayor impacto fue el momento vivido por la adolescente.

«No solo fue el robo del celular, sino el susto y la impunidad con la que se manejan. Tengan cuidado, ya no podemos andar caminando», expresaron al advertir sobre lo sucedido.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el caso.