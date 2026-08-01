Tras la persecución que anticipó En Línea Noticias, la Policía confirmó el secuestro de cocaína

La Policía Bonaerense dio a conocer este sábado el parte oficial de la persecución que En Línea Noticias informó el jueves y que culminó con la aprehensión de un hombre. La fuerza confirmó que durante la fuga el sospechoso descartó cocaína desde el vehículo que conducía, por lo que quedó imputado por Desobediencia e infracción a la Ley 23.737. Además, se realizó un allanamiento en su domicilio.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Operativo de la SUBDDI Olavarría. Según indicó la información oficial, los efectivos observaron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo portando un handy y, al intentar identificarlo, éste desobedeció la orden de detenerse y emprendió la fuga.

La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que el vehículo sufrió un desperfecto y detuvo su marcha. En ese momento, el conductor descendió e intentó escapar a pie, aunque fue interceptado a pocos metros por los efectivos policiales.

De acuerdo con el parte difundido este sábado, durante la persecución el hombre fue arrojando distintos objetos por la ventanilla del automóvil. Esos elementos fueron recuperados posteriormente y se constató que se trataba de dos recipientes que contenían envoltorios con cocaína.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró el vehículo utilizado por el imputado, dinero en efectivo, telefonía celular, un handy y la sustancia estupefaciente. La causa quedó caratulada como Desobediencia e infracción a la Ley 23.737.

Por otra parte, y por disposición de la UFI Nº 19, se realizó un allanamiento en el domicilio del aprehendido. Allí fueron secuestrados dos cargadores calibre .22, un handy, bandas elásticas y teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El hombre permanece alojado en la sede de la SUBDDI Olavarría, a la espera de la resolución del magistrado interviniente.

Cabe recordar que En Línea Noticias informó el jueves el desarrollo de la persecución y que, mientras se desplegaba el operativo, un móvil del Comando de Patrullas que acudía en apoyo colisionó con una motocicleta en la intersección de Junín y Fal. El motociclista sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por una ambulancia del Hospital Municipal, sin necesidad de ser trasladado.