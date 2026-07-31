Un productor agropecuario denunció reiterados hechos de abigeato y criticó la inacción policial

Un productor agropecuario de la zona manifestó su indignación a En Línea Noticias ante una serie de hechos de abigeato que sufre en su establecimiento rural, situado en las cercanías de la ciudad, a la altura de calle 205 y Sarmiento, detrás del barrio AOMA y próximo a la Ruta Provincial 51.

Según detalló el damnificado, este miércoles desconocidos le carnearon dos vacas preñadas de unos 600 kilos cada una, con un valor estimado en 2,6 millones de pesos por animal. Además, indicó que una semana atrás sufrió el faenamiento de dos ovejas y un novillo, alcanzando un promedio de seis animales carneados por año en los últimos tiempos y un total acumulado de 20 animales perdidos por este tipo de delitos.

El productor enfocó sus reclamos hacia la Subcomisaría de Loma Negra, dependencia a cargo de la jurisdicción donde se ubica el predio. En ese sentido, señaló que la sede policial no cuenta con línea telefónica en funcionamiento desde hace un mes, lo que imposibilita la comunicación directa por esa vía.

Asimismo, cuestionó la ausencia de patrullajes en la zona, asegurando que solo se observan móviles estacionados sobre la Ruta 51 sin realizar tareas preventivas. A su vez, criticó que en la última denuncia radicada no le entregaron la copia correspondiente y sostuvo que, ante estos episodios, no se hace presente el personal de Policía Científica, sino únicamente un efectivo de la dependencia para verificar lo ocurrido.

El hombre dijo a este medio que siente que le toman el pelo y manifestó que decidió hacer pública la situación ante la falta de respuestas por parte de las autoridades locales.