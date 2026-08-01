Roque Pérez: Un camionero olavarriense involucrado en un choque frontal que terminó con seis heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 142, donde una camioneta y un camión protagonizaron una violenta colisión frontal. Como consecuencia del impacto, siete personas resultaron heridas, tres de ellas con lesiones de consideración.

Los siete ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital Municipal «Dr. Ramón Carrillo» de Roque Pérez. De acuerdo con la información preliminar, tres de los heridos permanecen en estado delicado.

Según trascendió, los seis ocupantes de la camioneta viajaban desde el sur del país con destino a Lomas de Zamora, mientras que el conductor del camión es oriundo de Olavarría.

Por el momento no fueron informadas oficialmente las causas que provocaron el choque y se aguarda un parte sobre la evolución del estado de salud de las personas involucradas.