Miguel Angel Cazot (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 31 de julio de 2026 a los 68 años de edad. Vecino del Barrio Sarmiento Norte y nacido en Sierras Bayas, era jubilado. Su esposa Lia Mabel Greig; sus hijos Eduardo y Micaela; sus hermanos y hermanas políticas; sus nietas Milagros, Olivia y Vera; sus hijos políticos; sus nietos en el afecto Facundo y Francisco; y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C». El velatorio comienza a las 12:30 horas, cierra en horario a confirmar y reabre este sábado a las 6:00 horas. El responso se realizará en Capilla Ardiente y la inhumación será en el Cementerio Loma de Paz este sábado 1 de agosto a las 8:30 horas.

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