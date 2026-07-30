Usuarios bonaerenses reciben facturas de electricidad con aumento

Los usuarios del servicio eléctrico en el interior bonaerense y Olavarría comenzarán a recibir en agosto las facturas con el impacto del último aumento de tarifas, lo que implica un incremento de hasta el 3,5.

El nuevo cuadro tarifario alcanzará a los usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y de las cooperativas eléctricas que operan en territorio bonaerense.

El impacto final en las facturas dependerá de la distribuidora, la categoría tarifaria, el nivel de consumo y la existencia o no de subsidios. Según las estimaciones oficiales, los aumentos oscilarán entre el 1,5% y el 3,5%.

Un usuario residencial sin subsidios y con un consumo medio pasará de pagar unos $54.800 a $56.700, con impuestos incluidos. En tanto, un usuario alcanzado por el régimen de subsidios pagaba cerca de $37.200 y pasará a abonar alrededor de $37.750.

La medida había sido definida a fines de junio y se aplicó desde este mes, por lo que las facturas que reflejan ese incremento. Además del nuevo cuadro tarifario, se aplica un cambio en la política de subsidios nacional.