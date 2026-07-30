Orfel Fariña: «No podemos fundar la relación con Coopelectric sobre las buenas voluntades; tiene que haber reglas claras»

El secretario de Obras Públicas y Mantenimiento del Municipio de Olavarría, Orfel Fariña, aseguró que el nuevo convenio firmado con Coopelectric para el mantenimiento del alumbrado público representa un cambio de paradigma en la relación entre ambas instituciones, al incorporar controles, plazos de cumplimiento y penalidades económicas ante incumplimientos.

En una entrevista concedida a la periodista Claudia Bilbao, en el programa «Desayuno con Noticias», el funcionario explicó que la decisión de reformular el acuerdo surgió a partir del creciente malestar de los vecinos por las demoras en la reparación de luminarias.

«Empezamos a advertir esto que te llega a vos en formato de queja. Hay bronca, hay insatisfacción de parte de la gente por el funcionamiento, especialmente del alumbrado público, que es el punto que estamos atacando en este momento«, afirmó.

Fariña recordó que el vínculo entre el Municipio y Coopelectric está regulado por una ordenanza de 1997 y que el mantenimiento del alumbrado público se desarrollaba mediante un acta acuerdo vigente desde 2017, renovada en dos oportunidades por la actual gestión. Sin embargo, explicó que durante el análisis del convenio detectaron importantes falencias.

«Empezamos a reformular esto, a pensarlo mucho desde mayo del año pasado, viendo cómo darle resolución«, señaló.

Según detalló, el esquema vigente establecía un pago fijo mensual por la mano de obra y otro variable por los materiales utilizados, pero no contemplaba mecanismos para evaluar el desempeño del servicio.

«Dentro de este fijo no se establece la cantidad de reclamos a atender, qué pasa si no se resuelve, qué pasa si se demora, si el promedio de atención es malo o si hay reclamos puntuales que están meses, como ha ocurrido«, sostuvo.

Durante la entrevista también despejó una duda recurrente entre los vecinos respecto de quién tiene la responsabilidad sobre el mantenimiento del alumbrado público.

«El mantenimiento está acordado que le corresponde a Coopelectric. Lo que ha hecho el Municipio es delegar en Coopelectric la responsabilidad del mantenimiento de la red«, explicó.

Consultado sobre por qué la modificación del convenio demandó más de dos años de gestión, Fariña respondió que fue necesario revisar distintos contratos que vinculan al Municipio con la cooperativa, aunque remarcó que el principal cambio era conceptual.

«Había una cultura de vinculación entre el Municipio y Coopelectric fundada sobre las buenas voluntades, pero con reglas muy discutibles y muy poca precisión«, expresó.

Y profundizó esa idea al sostener que el nuevo convenio busca garantizar previsibilidad más allá de quienes ocupen circunstancialmente los cargos institucionales.

«Nuestro rol no es fundarlo sobre las buenas personas que conformamos las partes. Yo tengo que ofrecerle a la sociedad reglas súper claras que trasciendan nuestras personas. Hoy nos llevamos muy bien con la gente de Coopelectric, pero eso puede cambiar. Acá hay fondos públicos y tiene que haber reglas claras«, manifestó.

El funcionario también brindó un diagnóstico de la situación actual del servicio. Indicó que el Municipio recibe un promedio de 350 reclamos mensuales, mientras que se resuelven alrededor de 320, lo que generó una acumulación de expedientes pendientes.

«Tenemos una media aproximada de 350 reclamos mensuales. La media de reclamos resueltos da 320. Ese delta de 30 reclamos mensuales hace que hoy tengamos 450 reclamos pendientes«, precisó.

Respecto de la distribución de los inconvenientes, explicó que las fallas se presentan en toda la ciudad, aunque existe un sector donde se concentra la mayor cantidad de reclamos.

«Tenemos detectada una zona donde más reclamos hay: entre San Martín y el Terraplén, hacia la zona sur de la ciudad, entre las vías y Pellegrini. Pero te vuelvo a repetir, es una cuestión bastante pareja en toda la ciudad«, indicó.

Fariña aclaró además que el nuevo convenio se refiere exclusivamente al mantenimiento de luminarias existentes y no a la incorporación de nuevos puntos de iluminación, tarea que continúa siendo ejecutada por el Municipio mediante planes específicos.

«Cuando hay una luminaria existente que no funciona, el vecino reclama y esa luminaria debe ser reparada«, explicó.

En ese sentido recordó que los reclamos pueden efectuarse a través de tres canales: llamando al 147, mediante el formulario web del Municipio o directamente en Coopelectric, recomendando aportar la dirección exacta y describir la falla para agilizar la reparación.

Uno de los aspectos centrales del nuevo acuerdo es la fijación de tiempos máximos para la resolución de los reclamos.

«Tienen 30 días para el promedio de resolución y 40 días como máximo para un reclamo individual antes de que empiecen a aplicar las penalidades«, detalló.

Las sanciones serán económicas y se aplicarán de manera progresiva según el tiempo de demora. «Si tardás un día, es un porcentaje; si tardás dos días, dos veces ese porcentaje; y así por cada día de mora en el promedio de resolución«, explicó.

El control del cumplimiento del convenio estará a cargo de la Dirección de Contralor de Servicios de la Secretaría de Obras Públicas, mientras que Fariña aseguró que las nuevas condiciones fueron trabajadas durante varios meses junto a la cooperativa.

«Lo venimos trabajando muchísimo. Han mostrado mucha predisposición, entienden la lógica de esto«, concluyó.