Cáritas Argentina recaudó más de $4.600 millones en su Colecta Anual 2026

Cáritas Argentina informó que su Colecta Anual 2026, realizada los días 6 y 7 de junio, alcanzó una recaudación total de $4.670.002.407, lo que representa un incremento del 53,90% en comparación con la campaña del año pasado.

La iniciativa se desarrolló bajo el lema «Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza» y, según destacaron desde la organización, el resultado constituye una nueva muestra del compromiso solidario de la sociedad argentina.

«Este logro es una nueva muestra de la solidaridad de nuestro pueblo argentino, que, una vez más y en medio de un contexto difícil, pone de manifiesto su solidaridad para acompañar a los que más sufren», expresaron desde la entidad.

Además, señalaron que «esta respuesta de la sociedad permite llevar esperanza a muchas familias, a la vez que nos reafirma en nuestra misión de seguir tendiendo puentes y oportunidades para superar la exclusión».

Desde Cáritas también agradecieron a cada una de las personas que realizaron su aporte, a las empresas que acompañaron la campaña, a los medios de comunicación que colaboraron con la difusión y, especialmente, a los miles de voluntarios que participaron en todo el país para hacer posible la colecta.

A qué se destinan los fondos

Lo recaudado permitirá sostener los distintos programas que impulsa la organización para promover el desarrollo humano integral, con acciones vinculadas a:

Educación.

Primera infancia.

Alimentación.

Trabajo.

Formación.

Prevención y acompañamiento en adicciones.

Vivienda.

Integración social.

Estas iniciativas, junto con la asistencia inmediata y el acompañamiento espiritual, se desarrollan en más de 3.500 espacios de Cáritas distribuidos en las 67 diócesis argentinas.

Cómo seguir colaborando

La organización recordó que las donaciones pueden realizarse durante todo el año a través de su sitio oficial, mediante tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria, Mercado Pago y otros medios electrónicos, además de un canal de atención por WhatsApp.

Quienes deseen conocer más información sobre la campaña o realizar una donación pueden ingresar a Cáritas Argentina o consultar la sección dedicada a la Colecta Anual 2026.