Kicillof acusó a Milei de “extorsionar” a las provincias para conseguir apoyo político y avanzar con su reelección

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente al Gobierno nacional y afirmó que la administración de Javier Milei utiliza los recursos públicos como una herramienta de negociación política con las provincias para obtener respaldo legislativo y avanzar con cambios electorales.

En una columna de opinión publicada en el diario La Voz del Interior, el mandatario bonaerense sostuvo que la Casa Rosada aplica una política de “asfixia financiera” sobre las jurisdicciones provinciales y vinculó esa estrategia con la búsqueda de apoyo para suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección”, afirmó Kicillof, al cuestionar el rumbo económico del Ejecutivo nacional.