Kicillof acusó a Milei de “extorsionar” a las provincias para conseguir apoyo político y avanzar con su reelección
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó duramente al Gobierno nacional y afirmó que la administración de Javier Milei utiliza los recursos públicos como una herramienta de negociación política con las provincias para obtener respaldo legislativo y avanzar con cambios electorales.
En una columna de opinión publicada en el diario La Voz del Interior, el mandatario bonaerense sostuvo que la Casa Rosada aplica una política de “asfixia financiera” sobre las jurisdicciones provinciales y vinculó esa estrategia con la búsqueda de apoyo para suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección”, afirmó Kicillof, al cuestionar el rumbo económico del Ejecutivo nacional.
El gobernador aseguró que las provincias acumulan una pérdida superior a los 47 billones de pesos como consecuencia de la reducción de transferencias nacionales, la caída de la coparticipación y otros recursos.
Críticas al modelo económico nacional
Kicillof también cuestionó el impacto del programa económico de Milei sobre el empleo y la actividad productiva.
“Con su política económica, Milei destruyó más de 300.000 puestos de trabajo y empujó al cierre a 26.000 empresas”, sostuvo.
Según el mandatario bonaerense, mientras algunos sectores vinculados a la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera muestran resultados positivos, otros sectores acumulan retrocesos.
En ese sentido, señaló caídas en la industria, el comercio y la construcción, y advirtió sobre el aumento del endeudamiento de las familias.
Acusaciones por el reparto de fondos
Uno de los principales cuestionamientos de Kicillof estuvo centrado en las negociaciones del Gobierno nacional con los gobernadores para conseguir respaldo parlamentario.
“El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo”, afirmó.
El gobernador bonaerense sostuvo que la Nación ofrece préstamos o adelantos de coparticipación a las provincias a cambio de acompañamiento político.
“Les presta a las provincias el dinero que antes les birló”, expresó.
Reclamo por el federalismo
En su análisis, Kicillof sostuvo que el ajuste sobre las provincias afecta el desarrollo federal y cuestionó la reducción de transferencias obligatorias.
Según planteó, la pérdida acumulada desde fines de 2023 representa alrededor de cuatro puntos del Producto Bruto Interno y un recorte real del 13,4%.
Finalmente, tras mencionar sus recorridas por distintas provincias, el gobernador llamó a construir una alternativa política de alcance nacional.
“No existe una salida provincial para una crisis nacional”, afirmó, y advirtió que una continuidad del actual modelo económico durante otro mandato generaría, según su visión, “daños irreparables”.