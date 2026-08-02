Milei aseguró que ya tiene definido a su candidato a vicepresidente para la próxima elección, pero no reveló el nombre

El presidente Javier Milei confirmó que ya eligió a quien será su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios, aunque decidió mantener en reserva la identidad del dirigente.

La definición fue comunicada durante una entrevista con el Diario Río Negro, donde el mandatario adelantó parte de la estrategia electoral del oficialismo y volvió a plantear su intención de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

«Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento», señaló Milei.

En relación con las PASO, el Presidente reiteró su postura crítica y sostuvo que se trata de un mecanismo que representa un gasto para el Estado. «No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro», afirmó, y agregó que su Gobierno buscará avanzar con su eliminación en el Congreso.

Milei proyectó tres años consecutivos de crecimiento económico

Durante la entrevista, el jefe de Estado defendió las políticas económicas implementadas por su administración y aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación luego de años de estancamiento.

«Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones», sostuvo.

Además, afirmó que la economía tendrá una expansión inédita en los últimos años. «Vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años», aseguró, aunque reconoció que todavía hay sectores de la sociedad que no perciben una mejora en sus ingresos.

«Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos», expresó.

La reforma del Banco Central, la prioridad legislativa

Milei también adelantó que una de las principales iniciativas del Gobierno para el próximo período legislativo será modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de impedir la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro.

«No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario», afirmó.

En ese sentido, planteó que la autoridad monetaria debe quedar protegida frente a decisiones políticas futuras y remarcó la necesidad de fortalecer su independencia.

Inversiones, RIGI y respaldo de gobernadores

El Presidente también destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares, además de iniciativas en evaluación por más de 100.000 millones.

Según sus declaraciones, el volumen total de inversiones anunciadas supera los 150.000 millones de dólares.

Por último, Milei destacó el acompañamiento de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, a las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional, y volvió a rechazar la intervención directa del Estado en proyectos productivos.

«Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado», sostuvo.

De cara al cierre de su mandato, el Presidente aseguró que busca ser recordado como quien «recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto».