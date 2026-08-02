Carmen Eva Pedrero (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 2 de Agosto de 2026 a los 84 años de edad. Sus hijas Yanina e Irene Dotzel; sus hijos políticos Javier Picholo y Daniel Schwab; sus nietos Marcos, Santiago e Ivon Picholo; Jason y Dylan Schwab; sus nietos políticos María, Pablo y Ana Clara; su bisnieto Eloy; sus hermanas Delia, Josefa, Casimira y Elsa; y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso en Capilla Ardiente. La sala se habilita este lunes 3 de agosto a las 11:30 horas. La inhumación se realizará en el Cementerio Municipal de Espigas, el lunes 3 de agosto a las 12:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Espigas. Nacida en Espigas. Jubilada.