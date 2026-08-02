Mirta Noemí Alonso viuda de Ferraiuello (Q.E.P.D.) falleció en Olavarría el 2 de agosto de 2026, a los 79 años. Era vecina del barrio Virgen de La Loma, nacida en Olavarría, ama de casa, jubilada y pensionada. Su hija Rosana Ferraiuelo; su hijo político Carlos Miguel Godín; sus nietos Cristian y Johanna; y demás familiares y deudos participan con profundo pesar su fallecimiento.

El velatorio se realizará en España 2942, departamento «D», y comenzará este lunes 3 de agosto a las 6:00 horas. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 3 de agosto a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.