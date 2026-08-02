Olga Iris Pianzola viuda de Benter (Q.E.P.D.)
Olga Iris Pianzola viuda de Benter (Q.E.P.D.) falleció en Olavarría el 1 de agosto de 2026, a los 91 años. Era vecina del barrio Mariano Moreno, nacida en Olavarría, jubilada y pensionada. Su hija Gladys; su hijo político Edgardo; sus nietos Luciano, Marcos, Gabriela y Carla; sus bisnietos y demás familiares y deudos participan con profundo pesar su fallecimiento.
Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en fecha y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.