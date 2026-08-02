Julio Alfredo Ferraro (Q.E.P.D.) falleció en Olavarría el 2 de agosto de 2026, a los 89 años. Era vecino del Microcentro, nacido en Olavarría e ingeniero civil jubilado. Su esposa Alicia Jauregui; sus hijos Luciano y Julio Ferraro Jauregui; sus hijas políticas María Florencia Suárez y Camila Fanucci; sus nietos Uma, Cloe, Sofía, Bruno, Jeremías, Renato, Agustín, Pierina, Lola y Lila, junto a demás familiares y deudos participan con profundo pesar su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, departamento «F», este domingo 2 de agosto de 16 a 19 horas y continuará el lunes desde las 8:30. El responso tendrá lugar en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal el lunes 3 de agosto a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric.