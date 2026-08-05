Entró en vigencia el nuevo plan de pago del Municipio con quitas de hasta el 100% de los intereses

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha el nuevo Plan de Facilidades de Pago, una herramienta destinada a que vecinos, contribuyentes y empresas puedan regularizar deudas tributarias con importantes beneficios en la quita de intereses.

El régimen alcanza a todos los tributos municipales con deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Quitas de intereses

El beneficio más importante está destinado a quienes cancelen su deuda de contado.

100% de quita de intereses para deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025 .

para deudas vencidas hasta el . 70% de quita de intereses para deudas generadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Quienes opten por un plan de cuotas también accederán a descuentos sobre los intereses:

2 cuotas: 60% de quita.

60% de quita. De 3 a 8 cuotas: 50% de quita.

50% de quita. De 9 a 12 cuotas: 40% de quita.

40% de quita. De 13 a 24 cuotas: 30% de quita.

Cómo adherirse

El Municipio informó que el plan ya se encuentra vigente y que en los próximos días también podrá gestionarse de manera online a través de MiOlava. Mientras tanto, quienes deseen adherirse de forma presencial podrán hacerlo en la oficina de Fiscalización Tributaria, en el Palacio San Martín.

En ambos casos será obligatorio contar con un usuario de MiOlava, la plataforma digital municipal.

La inscripción puede realizarse ingresando al portal miolava.olavarria.gov.ar, donde se detalla el procedimiento. Además, el chatbot MiO ofrece asistencia para resolver inconvenientes vinculados al registro, mientras que las personas mayores podrán recibir ayuda en la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores.

El objetivo del plan

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la iniciativa busca ofrecer una alternativa frente al actual contexto económico, marcado por la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo y la disminución de la actividad productiva.

Con este esquema, el Municipio apunta a facilitar la regularización de las obligaciones tributarias, aliviar la situación financiera de contribuyentes y empresas, y fortalecer la recaudación municipal. Asimismo, agradeció a quienes mantienen al día el pago de sus tasas y contribuciones.