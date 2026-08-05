Wesner: «a pesar de la espalda que nos dan las autoridades nacionales, venimos trabajando para un mejor sistema de salud»

Durante la presentación de cuatro nuevas ambulancias de alta complejidad y de equipamiento para el servicio de cardiología, el intendente Maximiliano Wesner se refirió a la planificación sanitaria del partido de Olavarría y contrapuso la gestión conjunta con la Provincia de Buenos Aires frente a la falta de respuestas del Gobierno Nacional.

El jefe comunal remarcó la importancia de la articulación con la cartera de Salud bonaerense en el marco de la recorrida por el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». «Sinceramente que vengas no solamente a participar y acompañarnos en esto que nos convoca hoy, que es la entrega de 4 ambulancias equipadas de alta complejidad, sino que venís con la agenda de trabajo», expresó Wesner.

En su intervención, el intendente detalló la ausencia de aportes por parte del Ejecutivo nacional desde el inicio de la gestión. «Van más de dos años y 7 meses que comenzamos la gestión allá por diciembre del 23 y no hemos tenido la presencia de ningún funcionario nacional en Olavarría, ninguno, ni de segunda línea ni de tercera línea, ni siquiera he recibido un correo electrónico para poder concretar una reunión de trabajo», manifestó.

Wesner agregó sobre la coyuntura económica: «Duele mucho, más que nada cuando necesitás articular políticas públicas de salud en este contexto económico complejo, adverso para la familia trabajadora, donde el mercado excluye y aleja cada vez más. Se necesita de más y de mejor Estado, y en eso no hemos podido articular».

A su vez, valoró las acciones de formación profesional y el despliegue territorial de la flota de emergencia. «En ese sendero, a pesar de los escollos, a pesar de la espalda que nos dan las autoridades nacionales, venimos trabajando y pisando firme para que Olavarría tenga cada día que pasa un mejor sistema de salud», indicó. Sobre la asignación de las unidades, concluyó: «750.000 hectáreas, 2.200 kilómetros de caminos rurales; vaya si precisamos fortalecer la emergencia en Recalde, en Espigas, en Loma Negra, en Sierras Bayas, en Hinojo, en Sierra Chica. Por eso tres de estas cuatro ambulancias irán para las localidades y una quedará aquí».