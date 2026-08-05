Anticipo / Volcó un camión de hacienda: decenas de vecinos faenaron, carnearon y despostaron animales

Un camión con acoplado que transportaba hacienda volcó este miércoles sobre la Ruta Provincial 60, entre las avenidas Colón y Sarmiento, y tras el accidente una gran cantidad de personas llegaron al lugar en camionetas, autos, motos, bicicletas y vehículos 4×4 para faenar los animales que murieron como consecuencia del impacto.

El transporte, proveniente de Tres Arroyos, sufrió el vuelco en ese sector de la ciudad.

Según pudo saber En Línea, algunos animales murieron producto del accidente y el propietario autorizó el retiro de cortes de los ejemplares muertos, mientras se intentaba preservar y trasladar a los animales que habían sobrevivido

La presencia de vecinos generó una particular escena sobre el camino, con decenas de personas concentradas en el lugar con el objetivo de hacere de los animales, incluso algunos vivos.

Ante esta situación, se desplegaron efectivos del Comando de Patrullas y del Comando de Prevención Rural para ordenar la zona y acompañar las tareas.

El operativo policial permitió controlar la situación y garantizar el desarrollo de las actuaciones posteriores al accidente.