“Que desaparezcan”: Hinojo y Sierra Chica respondieron a la polémica arbitral y defendieron el esfuerzo de los clubes

Los clubes Atlético Hinojo y Atlético Sierra Chica difundieron un comunicado conjunto luego de la polémica generada por la circulación de una conversación de WhatsApp entre integrantes del arbitraje local, en la que aparecieron expresiones cuestionando la continuidad de algunas instituciones dentro de la Liga de Fútbol de Olavarría.

El conflicto se inició en el marco de las negociaciones entre los clubes y los árbitros por el nuevo esquema de honorarios para el inicio del segundo semestre del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”. En ese contexto comenzó a circular un chat privado en el que se intercambiaron opiniones sobre la postura de algunas entidades frente al reclamo económico.

Entre los mensajes que trascendieron aparecieron frases como “si Hinojo no puede pagar, que no juegue, que desaparezca” y “siempre Sierra Chica e Hinojo joden. Que se vayan y listo. Que jueguen en la Liga de Campaña”, expresiones que generaron malestar entre dirigentes de los clubes involucrados y fueron analizadas en la reunión de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Como consecuencia de lo ocurrido, la dirigencia resolvió que el árbitro Valentín Pompei no sea designado para dirigir partidos durante el segundo semestre del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”. Posteriormente, el propio Pompei publicó un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció que sus expresiones fueron “agraviantes” y pidió disculpas a las instituciones y comunidades que se sintieron afectadas.

Horas después, Atlético Hinojo y Atlético Sierra Chica hicieron público su posicionamiento, en defensa del trabajo que realizan los clubes de las localidades y de todas las personas que sostienen las instituciones deportivas.

“Escuchar o leer que un club ‘debería desaparecer’, que ‘no debería jugar’ o que ‘se vaya y listo’, no solo constituye una falta de respeto hacia nuestras instituciones, sino también hacia todas las personas que trabajan diariamente para sostenerlas”, expresaron.

Las entidades remarcaron que detrás de cada partido existe un esfuerzo que muchas veces no se visibiliza: dirigentes que trabajan de manera desinteresada, colaboradores que dedican horas de su tiempo, familias que acompañan, profesores, utileros, personal de cantina y vecinos que hacen posible que el fútbol continúe siendo un espacio de encuentro.

“Quienes formamos parte de los clubes sabemos el sacrificio que implica abrir las puertas cada fin de semana”, señalaron.

En ese sentido, destacaron también el compromiso de los jugadores, quienes representan los colores de sus instituciones por amor a la camiseta y sin percibir remuneración.

“Nuestros jugadores representan los colores de sus clubes por amor a la camiseta, sin percibir remuneración alguna, con el único objetivo de defender a la institución que los formó y que representan con orgullo”, indicaron.

Desde Hinojo y Sierra Chica remarcaron que los clubes de las localidades no cuentan con grandes empresas que los sostengan ni con importantes recursos económicos, sino que funcionan gracias al aporte de socios, comisiones directivas, colaboradores y familias.

“Cada mejora en nuestras instalaciones, cada camiseta, cada pelota, cada viaje y cada domingo de fútbol representan horas de trabajo, sacrificio y dedicación de personas que entregan su tiempo de manera totalmente desinteresada”, afirmaron.

Además, pusieron en valor el rol social de las instituciones deportivas y señalaron que los clubes representan mucho más que una cancha o una competencia.

“Nuestros clubes no son solamente un lugar donde se juega al fútbol. Son espacios de encuentro, de formación, de inclusión y de pertenencia. Son el lugar donde muchos chicos dan sus primeros pasos en el deporte, donde se construyen amistades, donde se transmiten valores y donde vecinos enteros trabajan unidos por un mismo objetivo”, expresaron.

El comunicado también hizo hincapié en el trabajo cotidiano de las comisiones directivas, que implica reuniones, mantenimiento, gestiones y búsqueda de recursos para mantener activas las instituciones.

“Detrás de una cancha abierta un domingo hay semanas enteras de trabajo, reuniones, mantenimiento, gestiones, búsqueda de recursos y muchísimas horas que nadie ve”, sostuvieron.

Finalmente, los clubes reclamaron que quienes cumplen funciones dentro del campo de juego ejerzan su tarea con imparcialidad y con el respeto que merecen todas las instituciones que integran la Liga de Fútbol de Olavarría.

“Esperamos que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse y que prevalezcan siempre el respeto, la responsabilidad y los valores que el deporte debe transmitir”, manifestaron.

Y cerraron con un mensaje dirigido a toda la comunidad deportiva: “Los clubes de nuestros pueblos no se sostienen con dinero; se sostienen con el esfuerzo de su gente. Detrás de cada institución hay dirigentes, colaboradores, jugadores, familias y vecinos que trabajan todos los días, sin esperar nada a cambio, para mantener vivos nuestros clubes y nuestros colores. Ese esfuerzo merece respeto. Siempre”.