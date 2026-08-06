Lucas Rey en CoNverSo: «Olavarría tiene un servicio de recolección de muy buen nivel»

El gerente general de Transporte Malvinas, Lucas Rey, aseguró que la realidad económica cambió la forma de gobernar los municipios y sostuvo que hoy los jefes comunales «están apagando incendios permanentemente», una situación que, según afirmó, dificulta la planificación de políticas públicas de largo plazo.

Las definiciones fueron realizadas durante una extensa entrevista en CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, cuyo episodio ya se encuentra disponible en YouTube.

Al analizar la evolución de la gestión pública, Rey recordó que cuando la empresa comenzó a trabajar en Olavarría existía un escenario muy diferente.

«Hoy los intendentes están apagando incendios permanentemente. Antes podían dedicar tiempo a pensar una ciudad para los próximos veinte años; hoy muchas veces tienen que resolver la urgencia del día.»

En ese sentido, recordó el proceso que permitió proyectar el actual sistema de disposición final de residuos.

«En 1999 empezamos a trabajar en el relleno sanitario. Fue una decisión que requirió planificación, consenso y una mirada de largo plazo. Ese tipo de políticas hoy son mucho más difíciles de desarrollar.»

Durante la charla también defendió el servicio que presta Transporte Malvinas en Olavarría y remarcó que, pese a las críticas habituales sobre el costo de la recolección, el contrato representa una porción reducida de las cuentas municipales.

«El contrato de Malvinas representa alrededor del 10% del presupuesto municipal.»

Para explicar esa dimensión, estableció una comparación con otros servicios esenciales que deben afrontar los gobiernos locales.

«La salud demanda varias veces más recursos que la recolección de residuos. Cuando uno pone los números sobre la mesa entiende cuál es el verdadero peso de cada servicio dentro del presupuesto.»

Rey sostuvo además que el desafío no pasa únicamente por el costo, sino por sostener un servicio de calidad que acompañe el crecimiento de la ciudad.

«Olavarría tiene un servicio de recolección de muy buen nivel. Muchas veces se habla del contrato sin ponerlo en contexto ni compararlo con lo que cuesta prestar otros servicios municipales.»

A lo largo de la entrevista, el gerente general de Transporte Malvinas repasó además la historia de la empresa en la ciudad, la relación con los distintos gobiernos municipales, la evolución del sistema de gestión de residuos y los desafíos que enfrentan hoy los municipios para sostener servicios públicos de calidad en un contexto económico cada vez más complejo.

La entrevista completa ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias, dentro del ciclo CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.