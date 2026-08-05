Néstor Ismael Mañandes (Q.E.P.D.) falleció en Olavarría el 5 de agosto de 2026 a los 48 años. Su esposa Soledad Vivas; sus hijos Santiago y Joaquín Mañandes; su nuera Guadalupe; sus hermanos, cuñados, sobrinos; sus compañeros de trabajo de LEPEN; demás familiares y amigos participan con profundo pesar su fallecimiento. Nacido en Olavarría, se desempeñaba como metalúrgico. Sus restos son velados en España 2942, departamento «A», desde las 22:00 de este miércoles 5 de agosto. El responso se realizará en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 6 de agosto a las 10:30.



