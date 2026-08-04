Rosa Mónica Trey viuda de Donis (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el 3 de agosto de 2026 a los 89 años. Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento «D», este martes 4 de agosto de 12:30 a 13:30, con responso en la capilla ardiente. Posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz, a las 13:30. Vecina del barrio Sarmiento, había nacido en Córdoba. Era jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.

