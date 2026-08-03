Raúl Osmar Rodríguez «Buzón» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de agosto de 2026 a los 87 años de edad.

Su esposa Olga; sus hijos Rosa, Raúl, Patricia y Andrea; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, se desempeñaba como jubilado de la empresa Techint «Aceros Paraná», fue ex futbolista del Club «San Martín» de Sierras Bayas y de «El Fortín» de Olavarría, y residía en el barrio Bancario 1.

Sin velatorio y sin responso. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Servicio adherido a Coopelectric.