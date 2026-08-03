Rosa Mirta Recofsky Viuda De Valerio «Rosita» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 2 de agosto de 2026 a los 71 años de edad.
Sus hijas María Rosa y Marina Valerio; sus hijos políticos Donato Brun y Roberto Casey; sus nietas Catalina, Victoria y demás deudos participan su fallecimiento.
Nacida en Colonia Hinojo, se desempeñaba como jubilada y pensionada, y residía en el barrio Villa Aurora.
Sin velatorio. Se realizará responso en la Capilla Ardiente en España 2942, Departamento, en día y hora a confirmar. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Servicio adherido a Coopelectric.