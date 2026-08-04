El costo del transporte de cargas subió 2,25% en julio y acumuló un 25% de aumento en 2026

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Por En Linea Noticias 0

Los costos del transporte de cargas registraron una suba del 2,25% durante el mes de julio y acumularon un incremento del 25% en los primeros siete meses de 2026, según el Índice de Costos de Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El indicador reflejó una leve aceleración respecto a mayo (1,91%) y junio (1,81%), aunque se mantuvo por debajo del 2,42% registrado en abril. Con estos valores, la variación acumulada entre enero y julio superó la cifra registrada en el mismo período de 2025 (18,6%), mientras que el incremento interanual trepó al 44%.

Durante julio, el rubro que encabezó los aumentos fue el de peajes, con un alza del 18,3% tras actualizarse los cuadros tarifarios en corredores nacionales y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar se ubicaron los lubricantes con un 4,84%, seguidos por los gastos generales con un 4,14%.

El costo de personal avanzó un 3,23% debido a la aplicación de la quinta cuota del convenio colectivo de trabajo, lo que también incidió en el rubro reparaciones, que aumentó un 1,28%. En tanto, el costo financiero subió un 2,16%, neumáticos un 1,83%, seguros un 0,62% y material rodante un 0,29%. El rubro patentes y tasas se mantuvo sin variaciones.

El combustible no tuvo modificaciones durante julio debido a la aplicación del mecanismo de diferimiento de impuestos, aunque mantiene una suba acumulada del 34% en lo que va del año. Desde FADEEAC remarcaron que el encarecimiento del gasoil, la suba de peajes y el deterioro vial impactan directamente sobre la operatividad del sector en un contexto de disparidad económica entre rubros.

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