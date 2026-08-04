Nelly Elvira Martin (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el 3 de agosto de 2026 a los 89 años. Su esposo Ignacio Irineo Coniglio; sus hijos Gustavo y Eduardo; sus nietos, bisnietos, sobrinos, familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento «B», a partir de las 8:00 de este martes 4 de agosto y hasta las 11:00, sin responso. Posteriormente serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Había nacido en Coronel Dorrego y era jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.