El Municipio tiene más de $13.500 millones sin cobrar: equivale al 10% de su presupuesto

El Municipio de Olavarría tiene más de 13.500 millones de pesos pendientes de cobro por tributos municipales, una cifra que equivale a casi el 10% del Presupuesto vigente. El dato fue revelado por la secretaria de Economía y Hacienda, María Eugenia Bezzoni, al explicar las razones que llevaron al Ejecutivo a lanzar un nuevo plan de facilidades de pago para contribuyentes con deudas.

María Eugenia Bezzoni (Archivo)

La funcionaria brindó las precisiones durante una entrevista con Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias», donde analizó el impacto de la situación económica sobre la recaudación municipal y aseguró que el incremento de la mora alcanza a vecinos, comercios, industrias y distintos sectores productivos del Partido.

«La deuda total del Municipio supera los 13.500 millones de pesos», afirmó Bezzoni, quien precisó que alrededor de 1.000 millones de pesos corresponden al Derecho de Explotación de Canteras. Sin embargo, aclaró que el problema excede ampliamente a ese sector y comprende a la totalidad de los tributos municipales.

«Hay una realidad que nadie desconoce y que se viene complejizando desde hace más de 30 meses. Los vecinos, los comercios, las PyMEs y la industria local atraviesan una situación muy difícil. Hay caída del consumo, pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercios y un fuerte impacto en todo el entramado productivo del Partido», sostuvo.

La secretaria explicó que ese escenario repercute directamente en las cuentas municipales. «Todo ese escenario tiene un impacto negativo tanto en la economía de los contribuyentes como en la recaudación municipal. Hace tiempo que venimos reuniéndonos con distintos sectores productivos y analizando el comportamiento de la deuda. Después de varios meses de trabajo decidimos avanzar con este plan de facilidades de pago», señaló.

Durante la entrevista también expuso cómo evolucionó la cobrabilidad de las tasas municipales. Indicó que la Tasa de Servicios Urbanos registraba niveles cercanos al 67% años atrás, que al cierre de 2023 se ubicaba en el 63% y que actualmente ronda el 59%.

«Lo que observamos es que muchos contribuyentes que históricamente pagaban regularmente dejaron de hacerlo durante los últimos diez meses o dos años como consecuencia de la crisis económica», explicó.

En el mismo sentido, sostuvo que el fenómeno también se observa en las Patentes de Automotores Municipalizados, cuya cobrabilidad descendió desde niveles cercanos al 70% hasta alrededor del 60%.

Respecto del nuevo régimen de regularización, Bezzoni indicó que alcanzará a todos los tributos municipales, incluyendo la Tasa de Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene, Patentes de Automotores Municipalizados, Tasa Rural, Derecho de Explotación de Canteras, derechos de cementerio y el resto de las obligaciones previstas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

«No quisimos dejar afuera a ningún sector», resumió.

Consultada sobre la posibilidad de aplicar un ajuste ante el complejo panorama financiero, la secretaria aseguró que la decisión política es sostener la prestación de servicios y la asistencia social.

«Permanentemente analizamos los gastos, pero hay una decisión política muy clara: no hacer un ajuste sobre lo social. Seguiremos garantizando los servicios y acompañando a las familias que más lo necesitan», afirmó.

Por último, explicó que la moratoria busca recuperar parte de esos recursos sin agravar la situación de los contribuyentes. «Desde el Municipio también existen herramientas para reclamar la deuda, pero en este contexto buscamos acompañar al vecino y facilitar el cumplimiento, no profundizar una situación que ya es muy difícil», concluyó.

El déficit

María Eugenia Bezzoni junto a la jefa de gabinete Mercedes Landivar y el concejal Aguilera.

Durante la entrevista, Bezzoni también fue consultada sobre la situación financiera del Municipio y confirmó que el déficit se mantiene en torno a los 1.000 millones de pesos, tal como fue informado en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año.

La secretaria advirtió que, más allá de la implementación de la moratoria, el escenario económico no muestra señales de recuperación y que las proyecciones para el cierre de 2026 continúan siendo complejas.

«Es el mismo déficit que publicamos en el informe semestral: alrededor de 1.000 millones de pesos», afirmó.

En ese sentido, explicó que distintos indicadores económicos continúan reflejando el impacto de la crisis sobre la actividad local. «Ya estamos proyectando el cierre del año y la situación no muestra señales de mejora. Los despachos de cemento siguen un 25% por debajo de los niveles de 2023, la extracción de piedra cayó un 31% y los indicadores económicos continúan siendo negativos. En este contexto es muy difícil revertir el escenario», sostuvo.

Consultada sobre la posibilidad de avanzar con un ajuste para equilibrar las cuentas públicas, Bezzoni descartó esa alternativa en las áreas más sensibles de la administración municipal.

«Permanentemente analizamos los gastos, pero hay una decisión política muy clara: no hacer un ajuste sobre lo social», aseguró.

La funcionaria remarcó que la prioridad seguirá siendo garantizar la prestación de los servicios esenciales y la asistencia a los sectores más vulnerables. «Seguiremos garantizando los servicios y acompañando a las familias que más lo necesitan. Cada mes que pasa la situación económica se vuelve más compleja porque no aparece una recuperación que permita revertir el escenario», concluyó.

La moratoria

María Eugenia Bezzoni junto al concejal Federico Aguilera.

Bezzoni explicó que el nuevo plan de facilidades de pago fue diseñado tras varios meses de análisis sobre el comportamiento de la recaudación y el crecimiento de la deuda de los contribuyentes. Según indicó, la decisión busca brindar una herramienta para que vecinos, comercios, empresas y productores puedan regularizar su situación fiscal en un contexto económico complejo.

«Hace tiempo que venimos reuniéndonos con distintos sectores productivos y analizando el comportamiento de la deuda. Después de varios meses de trabajo decidimos avanzar con este plan de facilidades de pago», señaló.

La secretaria precisó que el régimen alcanzará a todos los tributos municipales, entre ellos la Tasa de Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene, Patentes de Automotores Municipalizados, la Tasa Rural, el Derecho de Explotación de Canteras, los derechos de cementerio y el resto de las obligaciones previstas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

«No quisimos dejar afuera a ningún sector», resumió.

Respecto del sector minero, Bezzoni confirmó que cuatro canteras de gran magnitud mantienen una deuda importante con el Municipio y que también podrán adherirse a la moratoria.

«Hay cuatro canteras de gran magnitud que registran una deuda significativa y mes a mes se va acumulando un nuevo período impago. El panorama es complejo y también podrán adherirse al plan», sostuvo.

No obstante, aclaró que el régimen no fue pensado exclusivamente para ese sector. «El sector rural también fue incluido, más allá de que mantiene un nivel de cobrabilidad aceptable, porque entendemos que también atraviesa dificultades», explicó.

Por último, Bezzoni remarcó que el objetivo del plan no es endurecer los mecanismos de cobro, sino facilitar que los contribuyentes puedan ponerse al día.

«Desde el Municipio también existen herramientas para reclamar la deuda, pero en este contexto buscamos acompañar al vecino y facilitar el cumplimiento, no profundizar una situación que ya es muy difícil», concluyó.