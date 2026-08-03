Una mujer herida, cuantiosos daños y derrame de gasoil: el saldo de un siniestro vial
Un siniestro vial se produjo al mediodía de este lunes en el cruce de las calles Buchardo y Celestino Muñoz.
En el lugar, un automóvil Ford Focus, conducido por una mujer que transitaba por Buchardo, colisionó contra el tanque de combustible de un camión Mercedes-Benz perteneciente a una empresa de distribuidora de alimentos proveniente de Tres Arroyos. El impacto provocó un derrame de gasoil sobre la calzada.
Como consecuencia del hecho de tránsito, el auto presentó daños materiales de consideración, mientras que la conductora sufrió diversos golpes. Debido a las lesiones, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del servicio de salud pública al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura».
En la zona trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. El tránsito fue interrumpido y desviado por la calle Buchardo debido a la posición en la que quedaron los rodados y al peligro generado por el combustible derramado.