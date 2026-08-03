Choque en Independencia y Pellegrino: un motociclista trasladado al Hospital

​Un fuerte siniestro vial se produjo al mediodía de este lunes en la intersección de las calles Independencia y Pellegrino.

​Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta de 125 centímetros cúbicos colisionó contra un automóvil marca Peugeot que era conducido por una mujer.

​A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones leves en principio y fue trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» por una ambulancia del servicio de salud pública para su atención médica.

​En el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, manteniendo el tránsito asistido en la zona.