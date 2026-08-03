Paro docente nacional: el Gobierno fiscalizará las escuelas y descontará el día a quienes adhieran

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante un paro docente de 24 horas a nivel nacional. La medida de fuerza se desarrolla en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de las jubilaciones del sector y el rechazo a la ley de libertad educativa.

Ante la huelga, el Ministerio de Capital Humano del Gobierno nacional anunció que realizará fiscalizaciones territoriales en los establecimientos educativos para verificar el presentismo. Desde la cartera advirtieron que se aplicarán descuentos salariales a los trabajadores que adhieran a la protesta y que se evaluarán sanciones en el marco de la normativa que exige el cumplimiento del 75% de los días de clase.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre el conflicto y acusó al Ejecutivo nacional de extorsionar a las provincias en el marco de las disputas presupuestarias y educativas.