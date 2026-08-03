Un aprehendido por un intento de robo de una moto

Un joven de 20 años fue aprehendido este domingo tras haber intentado sustraer una motocicleta en la intersección de las calles Chacabuco y Álvaro Barros.

El hecho se registró a raíz de un llamado al 911 que alertó al personal del Comando de Patrullas (CPO). Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron al sospechoso, quien trasladaba a tiro un motovehículo marca Mondial de 150 cc. Al notar la presencia policial, el individuo arrojó el rodado y emprendió la fuga a pie, aunque fue reducido a pocos metros.

El vehículo presentaba daños en el cableado eléctrico y en el traba volantes, habiendo sido sustraído instantes antes a su propietario.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera de Olavarría. En el caso interviene la UFI N° 10, bajo la carátula de «Robo en grado de tentativa infraganti delito».