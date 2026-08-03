El Fortín se impuso ante Tacuara en 25 de Mayo y lidera su zona en el Torneo UROBA
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El equipo de Plantel Superior de El Fortín Rugby venció como visitante a Tacuara Rugby Club por 18 a 8 en la ciudad de 25 de Mayo. El encuentro correspondió a la novena fecha del Torneo Segunda de la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA).
El partido se disputó bajo condiciones climáticas adversas y en un campo de juego con barro. El conjunto olavarriense, bajo la dirección técnica de Leonardo Davant y Darío Damanins, logró imponerse a través del trabajo en sus formaciones fijas y el aprovechamiento de los espacios.
Los puntos del equipo visitante fueron anotados por Luis Germán Peralta, Lucas Testa, Patricio Bürckner y Mariano Nicolás Sosa.
Formación titular de El Fortín
- Gonzalo Emmanuel Gala
- Lucas Testa
- Lucas Gabriel Urrutia
- Marcos Minici
- Luis Germán Peralta
- Walter Tomás Cortes
- Valentino Peri
- Matías Jesús Seitz
- Braian Franco Olivera
- Patricio Bürckner
- Joan Cristian Baigorria
- Enzo Walter Nicolás Gab
- Bernardo Brizuela
- Jeremías Blanco
- Mariano Nicolás Sosa
Con este resultado, El Fortín encabeza la tabla de posiciones de su zona con 34 puntos, seguido por Rinos de Saladillo con 30 y Tacuara con 25.
El próximo compromiso del certamen para el plantel será el 22 de agosto frente a Rinos de Saladillo.