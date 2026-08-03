El Fortín se impuso ante Tacuara en 25 de Mayo y lidera su zona en el Torneo UROBA

Tapa
Por En Linea Noticias 0

Cobertura en 25 de Mayo de En línea Noticias

El equipo de Plantel Superior de El Fortín Rugby venció como visitante a Tacuara Rugby Club por 18 a 8 en la ciudad de 25 de Mayo. El encuentro correspondió a la novena fecha del Torneo Segunda de la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA).

El partido se disputó bajo condiciones climáticas adversas y en un campo de juego con barro. El conjunto olavarriense, bajo la dirección técnica de Leonardo Davant y Darío Damanins, logró imponerse a través del trabajo en sus formaciones fijas y el aprovechamiento de los espacios.

Los puntos del equipo visitante fueron anotados por Luis Germán Peralta, Lucas Testa, Patricio Bürckner y Mariano Nicolás Sosa.

Formación titular de El Fortín

  1. Gonzalo Emmanuel Gala
  2. Lucas Testa
  3. Lucas Gabriel Urrutia
  4. Marcos Minici
  5. Luis Germán Peralta
  6. Walter Tomás Cortes
  7. Valentino Peri
  8. Matías Jesús Seitz
  9. Braian Franco Olivera
  10. Patricio Bürckner
  11. Joan Cristian Baigorria
  12. Enzo Walter Nicolás Gab
  13. Bernardo Brizuela
  14. Jeremías Blanco
  15. Mariano Nicolás Sosa

Con este resultado, El Fortín encabeza la tabla de posiciones de su zona con 34 puntos, seguido por Rinos de Saladillo con 30 y Tacuara con 25.

El próximo compromiso del certamen para el plantel será el 22 de agosto frente a Rinos de Saladillo.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!