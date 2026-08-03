El Fortín se impuso ante Tacuara en 25 de Mayo y lidera su zona en el Torneo UROBA

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El equipo de Plantel Superior de El Fortín Rugby venció como visitante a Tacuara Rugby Club por 18 a 8 en la ciudad de 25 de Mayo. El encuentro correspondió a la novena fecha del Torneo Segunda de la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA).

El partido se disputó bajo condiciones climáticas adversas y en un campo de juego con barro. El conjunto olavarriense, bajo la dirección técnica de Leonardo Davant y Darío Damanins, logró imponerse a través del trabajo en sus formaciones fijas y el aprovechamiento de los espacios.

Los puntos del equipo visitante fueron anotados por Luis Germán Peralta, Lucas Testa, Patricio Bürckner y Mariano Nicolás Sosa.

Formación titular de El Fortín

Gonzalo Emmanuel Gala Lucas Testa Lucas Gabriel Urrutia Marcos Minici Luis Germán Peralta Walter Tomás Cortes Valentino Peri Matías Jesús Seitz Braian Franco Olivera Patricio Bürckner Joan Cristian Baigorria Enzo Walter Nicolás Gab Bernardo Brizuela Jeremías Blanco Mariano Nicolás Sosa

Con este resultado, El Fortín encabeza la tabla de posiciones de su zona con 34 puntos, seguido por Rinos de Saladillo con 30 y Tacuara con 25.

El próximo compromiso del certamen para el plantel será el 22 de agosto frente a Rinos de Saladillo.