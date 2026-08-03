Choque en Independencia y Pellegrino: un motociclista trasladado al Hospital
Un fuerte siniestro vial se produjo al mediodía de este lunes en la intersección de las calles Independencia y Pellegrino.
Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta de 125 centímetros cúbicos colisionó contra un automóvil marca Peugeot que era conducido por una mujer.
A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones leves en principio y fue trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» por una ambulancia del servicio de salud pública para su atención médica.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, manteniendo el tránsito asistido en la zona.