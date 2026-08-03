Wesner recibió al nuevo superintendente de la Región Interior Centro y repasó acciones de seguridad para Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner encabezó días atrás una reunión de trabajo con autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la que fue presentado oficialmente el nuevo superintendente de la Región Interior Centro, de la que depende el Partido de Olavarría. El encuentro también sirvió para analizar los lineamientos en materia de prevención y seguridad.

La actividad se desarrolló en la sala de reuniones del Palacio San Martín. Junto al jefe comunal participó el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas.

Durante la reunión, el director provincial de Control y Fiscalización Policial, Sergio Gallardo, presentó al nuevo titular de la Región Interior Centro, el comisario mayor Ricardo Daniel Mochetti. También estuvo presente el segundo jefe Departamental de Olavarría, comisario Lucas Rodríguez.

Según se informó desde el Municipio, en el encuentro se realizó un repaso de las distintas políticas públicas que la gestión local impulsa en materia de seguridad en todo el Partido, destacando el trabajo articulado con las fuerzas policiales y los organismos provinciales.

Además, se abordó el aporte que realiza la comuna para fortalecer el esquema preventivo y operativo, mediante inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología, así como el acompañamiento permanente para mejorar las condiciones de funcionamiento de las dependencias policiales.