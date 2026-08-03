Cementos Avellaneda donó 30 computadoras al ITECO y refuerza la formación técnica en Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner visitó este lunes las instalaciones del ITECO, ubicadas en el Parque Industrial I, donde recorrió el renovado gabinete de informática que fue equipado con 30 computadoras completas de última generación, donadas por Cementos Avellaneda.

Durante la recorrida, el jefe comunal fue recibido por el presidente de la Fundación ITECO, Bernardo Baldino, acompañado por el director Diego Cunioli y la vicedirectora Ana Rodríguez. En representación de Cementos Avellaneda participaron Mauro Vaccarisi, gerente de Planta; Luciano Laspina, gerente de Relaciones Laborales; Guillermo Chojo, analista de Operaciones TI; y Fernando Mazzeo, jefe de Operaciones TI.

Wesner destacó que la incorporación del nuevo equipamiento permitirá mejorar las condiciones de formación de quienes se capacitan en la institución, al tiempo que remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

En ese sentido, señaló que esa articulación contribuye a consolidar al ITECO como un espacio estratégico para el desarrollo productivo de Olavarría, formando recursos humanos calificados para responder a las demandas actuales y futuras de la industria.

Durante la visita también se recordó que recientemente fue aprobado un proyecto de crédito fiscal, desarrollado en conjunto con Loma Negra, que permitirá incorporar un simulador de soldadura de última tecnología.

Este nuevo equipamiento posibilitará desarrollar capacitaciones en entornos empresariales virtuales, tanto para trabajadores de empresas como para personas interesadas en adquirir esa formación, ampliando las herramientas disponibles para el desarrollo de competencias técnicas de alto nivel.

La iniciativa complementará la experiencia que el instituto ya lleva adelante con el simulador de retroexcavadora, que también fue recorrido por la comitiva durante la visita.